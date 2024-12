Organização prévia e até passeios a pé e refeições em casa: confira dicas para planejar viagens e evitar gastos no Exterior 

Moeda americana está com cotação alta. Valter Campanato / Agência Brasil

O dólar americano é o principal indexador da cotação de viagens internacionais. No dia de efetivação de uma compra, por exemplo, o valor é convertido em real. Nesta quarta-feira (18), o dólar comercial bateu R$ 6,26 e o turismo chegou a R$ 6,47.

Na prática, isso significa que as viagens já agendadas para o Exterior podem ser impactadas por conta da valorização da moeda. Com a cotação em alta, quem pretende viajar precisa ter uma palavra em mente: planejamento.

A reportagem de Zero Hora procurou especialistas na área da economia para avaliar o cenário e dar dicas de como proceder para o dinheiro durar no passeio de férias (confira sugestões abaixo).

O professor Marco Martins, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sugere que a pessoa compre os dólares aos poucos e faça uma poupança até a hora da viagem.

— As pessoas comuns normalmente planejam a viagem internacional com antecedência, o que inclui comprar passagens aéreas, reservar os hotéis nas faixas das promoções e fazer a reserva para os gastos. O razoável é planejar e comprar dólares ao longo do tempo — afirma o docente.

Conforme Martins, em tempos de dólar alto, uma recomendação essencial é evitar a compra por impulso.

— Quando se viaja para o Exterior, você não pode sair deslumbrado comprando tudo o que é coisa que se compra no Brasil, em 10 vezes em reais. Com o dólar a R$ 6, daqui a pouco vai sair mais caro comprar um computador nos Estados Unidos — exemplifica.

E até a questão da mobilidade em solo estrangeiro é citada pelo especialista. Optar por andar de metrô fora do horário do pico pode ser uma boa decisão. Às vezes, a passagem em alguns locais é mais barata nesses momentos.

— É possível se divertir caminhando. Se tivesse que dar uma dica para o turista seria: aprenda a caminhar e descubra as coisas mais baratas.

Recomendações para quem pretende viajar em 2025

Aqueles que pretendem viajar para o Exterior em 2025 já devem começar a poupar. Uma dica é aguardar as medidas fiscais que estão para serem anunciadas pelo Congresso Nacional, em Brasília. Ter noção do próprio orçamento para a viagem é outro ponto a ser considerado.

— Daqui a pouco, o Congresso aprova as medidas fiscais e o dólar dá uma acalmada. Não precisa comprar a passagem desesperadamente agora. E hotel a mesma coisa. O grande segredo para viajar, em dólares ou euros, é fazer um planejamento a longo prazo — ensina Martins.

Durante a viagem, pensar em economizar com a alimentação é outro ponto fundamental. Isso também passa pelo planejamento de quantas refeições serão feitas ao longo do dia e dos restaurantes em que se vai comer:

— A alimentação fora de casa é um pecado em qualquer lugar, em Nova York, Londres, Tóquio, Frankfurt. Se puder cozinhar em casa se economiza muito — sugere.

— Quando a gente viaja, não pode deixar o cérebro no Brasil — conclui Martins.

A educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis e Economia da UFRGS, Wendy Haddad Carraro, menciona o planejamento dos gastos diários na moeda local:

— Fazer a previsão de quanto vai gastar. Poder levar um pouco de moeda estrangeira também é importante. E não deixar para a última hora.

Ela aconselha que tudo seja colocado na ponta do lápis. E orienta a escolha por lugares onde seja possível cozinhar.

— Se a regra da pessoa é gastar US$ 100 por dia considerando alimentação, hostel e transporte, tenho que ter controle de que é US$ 100. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas acabam gastando US$ 200 e vai faltar no final. E aí colocam no cartão de crédito ou fazem um saque que não estava programado.

Outra sugestão é não levar mala extra para trazer compras, usar aplicativos em busca de preços mais acessíveis e vivenciar a experiência da viagem. Com a moeda americana tão cara, comprar lembrancinha para os amigos e parentes deve ser algo deixado de lado.

— Sabe o que eu faço: vou na loja de souveniers, tiro uma foto e mando para a pessoa dizendo que me lembrei dela — compartilha.

Dicas para amenizar os gastos:

Antes da viagem

Fazer reserva financeira

Aplicar o dinheiro em renda fixa para ter liquidez

Comprar dólares de forma planejada e em pequenos lotes

Não levar mala extra para trazer compras

Fazer cartões específicos para compras no exterior que não tenham taxas altas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

Levar cartões que possam dar algum desconto no Exterior, como carteira de estudante

Durante a viagem

Fazer a conversão do dólar para o real

Anotar todos os gastos em uma planilha

Se ficar em hotel com café da manhã, empurrar o almoço para o meio da tarde

Se alugar um apartamento é possível cozinhar em casa. No Exterior, isso representa uma grande economia

Procurar atrações gratuitas. Há museus em que a entrada é de graça em determinados dias da semana

Evitar compras por impulso

Não trazer lembranças para familiares e amigos

Deixar as compras para o último dia

Ir em outlets com promoções

Procurar restaurantes onde os moradores locais façam as refeições

Não usar metrô em horário de pico

Caminhar pela cidade para descobrir atrações e locais mais baratos