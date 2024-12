Caribe brasileiro: veja 3 praias deslumbrantes para conhecer em Maragogi

O clima é agradável o ano todo no litoral norte de Alagoas.

Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Maragogi é um paraíso natural situado no litoral norte de Alagoas. Com um clima agradável o ano todo, o destino oferece o cenário perfeito para atividades aquáticas e é um dos melhores lugares do Brasil para snorkeling e mergulho, atraindo tanto famílias quanto aventureiros.