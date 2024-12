Como fazer uma aula de autodefesa gratuita em um museu de Porto Alegre

Um saco de boxe no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS). Por mais que pareça inusitado, o objeto integra a exposição Amazona, ou a dança das resistências e está disponível para receber "socos" do público. Além disso, no sábado (14), o local recebe uma aula gratuita de autodefesa para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.