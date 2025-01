Famurs terá mural gigante em homenagem à "gente gaúcha", destacando a união e solidariedade

A sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) vai ficar mais colorida. Nesta sexta-feira (17), será inaugurado um mural gigante, pintado em um paredão no pátio interno da entidade, em Porto Alegre.

Assinada pelo artista visual Maick Sei Lá, a obra vai se chamar "Gente Gaúcha". Trata-se de uma homenagem ao povo do Rio Grande do Sul e, em especial, à união e à solidariedade demonstrados durante a maior catástrofe climática da história do Estado, na enchente de maio de 2024.

Leia Mais Um dos mais belos murais gigantes de Porto Alegre será apagado por obras de reforma

— Queríamos criar algo bonito ali. Primeiro, pensamos em destacar os pontos turísticos do RS, mas não haveria espaço para todos. Então surgiu a ideia de valorizar as pessoas, que são o que temos de mais valioso — diz Marcelo Arruda, presidente da Famurs, que fica na Rua Marcílio Dias, nº 574, no bairro Menino Deus.