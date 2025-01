Um dos mais belos murais gigantes de Porto Alegre será apagado por obras de reforma

Um dos murais gigantes mais bonitos de Porto Alegre pode ser apagado ainda neste ano . Trata-se da pintura que fica na empena do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ( Daer ), na Avenida Borges de Medeiros, na região central da cidade.

A informação, que veio à tona a partir de uma reportagem do jornal Matinal, foi confirmada pela autarquia. No local, também funciona a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).