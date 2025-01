A gente perguntou, e eles responderam. Ao longo de janeiro, a coluna apresenta uma nova série de verão, com um título sugestivo: “Qual é a tua praia?”

A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Pode ser um lugar à beira-mar ou em qualquer outro local — no litoral, no mato ou na cidade. Vale tudo.

A seguir, confira a escolha do músico Ernesto Fagundes, que inclusive vai se apresentar na praia escolhida, no próximo dia 18 de janeiro, data em que completa 57 anos de vida.

A escolha de Ernesto Fagundes

Homem dos tambores na talentosa e admirada família Fagundes, Ernesto costuma dizer que a praia dele é o bombo leguero, mas que abre exceções. Na verdade, ele leva o instrumento para a beira do mar.

O lugar onde o artista curte o verão é Capão da Canoa, no apartamento dos pais, Bagre e Marlene. Lá, encontra a família, os amigos e "faz cantoria".

— A nossa primeira praia foi Santa Teresinha, ali perto, onde meu tio Negrinho (José Argemiro Vilaverde) tinha casa. A gente ia de mala e cuia do Alegrete. Depois, com o tempo, o pai começou a procurar um lugar em Capão. Passou a ser a nossa praia do coração — conta Ernesto.

Há mais de 20 anos, o apartamento da Rua Guaraci, a uma quadra das ondas, virou um porto seguro. É para lá que o cantor e compositor leva os filhos, a mulher e, claro, o bombo (sempre ele!), para curtir dias de descanso, caminhadas, milho verde, água de coco e diversão.

Quando a turma se junta (Bagre, Ernesto e os irmãos Neto e Paulinho), sai música e churrascada.

— O pai fez questão de um apartamento com churrasqueira, e eu virei o assador oficial — orgulha-se o instrumentista, craque na picanha e na costela.

Quando não está na praia, a família vai até o Acqua Lokos, na Estrada do Mar, ritual que se repete todos os anos:

— Sou amigo da turma, então é sempre uma baita festa. As crianças adoram.

Como se percebe, Os Fagundes não são unidos apenas no palco. São assim, também, na vida real.

— A gente gosta de estar juntos até nas férias, porque já brigamos tudo o que tínhamos para brigar ao longo do ano — brinca Ernesto.

No Baronda

No próximo dia 18, Ernesto (que fará aniversário na data) e Neto irão participar do show O Grande Encontro - Reconstrução do Rio Grande, com uma série de artistas. Será no Largo do Baronda, a partir das 19h, de graça. É só chegar.

Sobre Capão da Canoa

Com 63 mil habitantes, segundo o Censo de 2022, Capão da Canoa é o município mais populoso do Litoral Norte. Nos últimos anos, a cidade tem experimentado um crescimento notável: foi a terceira do Estado com maior aumento populacional entre os dois últimos censos (2010-2022), com um salto de 51,27%.

No entanto, Capão só se tornou município em 12 de abril de 1982. Atualmente, a cidade está dividida em 11 balneários e possui 19,1 quilômetros de orla. A ocupação do local para veraneio começou bem antes disso, na década de 1920, conforme o colunista de Zero Hora Leandro Staudt.

Leia Mais Em vídeo, veja como era Capão da Canoa na década de 1960

Pesquisadores afirmam que o nome do município tem origem em uma canoa guardada em um capão (área de mato) de uma fazenda local. No livro Origem dos nomes dos municípios gaúchos e seus distritos, o autor Jacy Waldyr Fischer escreve que "tudo leva a crer que alguém costumava guardar sua canoa no capão aí existente, daí originando-se o topônimo".

Sobre o Acqua Lokos

Acqua Lokos Parque Hotel / Divulgação

Parque e hotel, o local oferece atividades durante o ano inteiro, com destaque para as piscinas e brinquedos aquáticos no verão. A hospedagem em chalés é uma opção, mas também é possível comprar ingressos diretamente para o parque.

As entradas estão disponíveis em uma pontos credenciados pelo Estado, no site oficial e na bilheteria do local. A entrada inteira custa R$ 145 para a temporada de verão.

O empreendimento fica no km 50 da Estrada do Mar, nº 2000, entre Arroio Teixeira e Curumim, em Capão da Canoa.