Desastre natural Notícia

Minas Gerais registra 11 mortes após temporal e deslizamentos de terra

Forte chuva causou desabamentos em Ipatinga e Santana do Paraíso, no Vale do Aço, durante o fim de semana. Mais de 150 pessoas estão desabrigadas

13/01/2025 - 10h27min Atualizada em 13/01/2025 - 10h29min Compartilhar Compartilhar