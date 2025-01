Homem morre soterrado no porto de Rio Grande

Um homem de 44 anos morreu na noite de domingo (12) em um acidente no porto do Rio Grande, no sul do Estado. A vítima foi identificada como Luís Antonio Silva da Silva, natural de Pelotas, que fazia o transporte de carga de arroz. O incidente aconteceu por volta das 21h50min, próximo ao Portão 4, do Porto Novo. Equipes médicas foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.