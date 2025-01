Conversas Cruzadas: suspeita de envenenar bolo em Torres é uma serial killer?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o delegado e diretor do Departamento de Polícia do Interior do Rio Grande do Sul, Cleber Lima, o colunista de GZH na área de segurança pública, Humberto Trezzi, o psiquiatra e diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Alceu Gomes, e o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professor da UFRGS e pesquisador em Comportamento Humano, Direito Penal e Neurociências, ⁠Ângelo Ilha, para debater se a suspeita do bolo envenenado em Torres é uma serial killer.