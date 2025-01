No total, são 203 lotes de produtos variados.

A Receita Federal em São Paulo vai realizar, no dia 30 de janeiro, mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas .

Entre os itens disponíveis, estão videogames como o PlayStation 5 , com lances iniciais de R$ 100 , automóveis a partir de R$ 6 mil e até diamantes lapidados, que começam em R$ 14 mil .

No total, são 203 lotes de produtos variados. Entre eles, notebooks, smartphones, óculos de realidade virtual, painéis solares, smartwatches, instrumentos musicais, joias, relógios e câmeras fotográficas.

Como participar do leilão?

O leilão será eletrônico e pode ser acessado por pessoas físicas e jurídicas. Para isso, é necessário atender a critérios específicos, como possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal (para pessoas físicas) e cadastro regular no CNPJ (para empresas).