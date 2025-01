Atenção, motoristas! Notícia

Via de acesso ao bairro Bela Vista, em Caxias, será bloqueada para obras

Trabalhos do Samae serão realizados nesta terça no cruzamento da Rua Valentim Comerlatto com a BR-116, a partir das 8h

14/01/2025 - 07h29min Compartilhar Compartilhar