Audiência pública para discutir plano de mobilidade de Flores da Cunha ocorre nesta quarta

Plano vai contemplar tanto área urbana (foto) quanto área rural. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O futuro do sistema viário e outras formas de deslocamento em Flores da Cunha serão tema de uma audiência pública nesta quarta-feira (15). A prefeitura visa debater o Plano de Mobilidade Municipal, em fase de elaboração. O encontro será às 18h no auditório do Centro de Convivência Frei Salvador.

Segundo a lei federal 12.587 de 3 de janeiro de 2012, a criação de um planejamento completo para a mobilidade é obrigatória para cidades com mais de 20 mil habitantes. O texto instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. No caso de Flores da Cunha, as diretrizes também estão previstas no Plano Diretor de 2019.

Conforme a prefeitura, na reunião serão apresentados os dados coletados ao longo dos estudos, conduzidos por técnicos do município e da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Os levantamentos levam em conta tanto a área urbana, quanto a rural. A partir das informações apresentadas, os participantes poderão opinar a respeito da situação atual e de possíveis soluções que serão previstas no plano.

— A audiência pública será uma oportunidade para apresentarmos os dados já levantados e, principalmente, ouvirmos as contribuições da comunidade — afirma a secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Flores da Cunha, Rosiane Machado Pradella.

O Plano de Mobilidade considera todas as formas de deslocamento da população, seja para o transporte de pessoas, seja para o de carga. Os estudos avaliam, por exemplo, as características de fluxo de veículos, pedestres e ciclistas. A partir do diagnóstico do comportamento e da projeção de crescimento da cidade, são propostas soluções e investimentos em curto, médio e longo prazo.