Prefeito de Maricá-RJ revela desejo de comprar SAF do Vasco

O prefeito de Maricá e torcedor fanático do Vasco, Washington Quaquá (PT), afirmou que pretende fazer uma proposta pela SAF do clube carioca. Em entrevista à newsletter "Jogo político", do jornalista Thiago Prado, do O Globo, o petista sugeriu usar o fundo soberano da cidade para adquirir a SAF que comanda o cruzmaltino.