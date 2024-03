Esta quarta-feira (27) marca o fim do processo de elaboração e discussão do Plano Municipal de Mobilidade (Planmob) de Caxias do Sul. Com os estudos iniciados em meados de 2022 e finalizados pouco mais de um ano depois, as diretrizes para investimentos e ações para deslocamento dos caxienses já foram, inclusive, aprovadas pela Câmara de Vereadores e sancionadas em dezembro pelo prefeito Adiló Didomenico. O resultado final será apresentado nesta quarta, às 18h30min, no plenário da Câmara.