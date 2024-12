FestiQueijo, de Carlos Barbosa, retorna em 2025 com venda antecipada de ingressos 

Lynkon Mollossi / Festiqueijo / Divulgação

Após ser cancelado em 2024, devido aos efeitos da chuva no Rio Grande do Sul, o FestiQueijo, um dos maiores festivais gastronômicos da Serra Gaúcha, já tem data para acontecer. A 33ª edição do evento será realizada de 27 de junho a 27 de julho, no Centro Cultural Mãe de Deus, no Centro de Carlos Barbosa.

A organização do festival anunciou nesta semana que os ingressos serão comercializados ainda no primeiro trimestre de 2025, através do site do evento. A data de início das venda não foi informada. O público poderá escolher o dia e turno desejado para ir ao festival.

— Para a 33ª edição teremos novidades para o FestiQueijo, entre elas a antecipação da venda de ingressos, atendendo uma antiga demanda dos amantes do festival, especialmente de quem depende de excursões que precisam se programar. Nos primeiros meses do próximo ano informaremos a data de abertura da comercialização — comenta o presidente do festival, Francisco Guazzelli.

O FestiQueijo ocorre em cinco finais de semana, sempre nas sextas, sábados e domingos. Nas sextas-feiras, as entradas serão das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. No domingo, será turno único, das 11h às 17h. Ao longo desse período é esperado público de mais de 35 mil pessoas.

Nessa edição, o evento contará com a seguinte diretoria voluntária:

Presidente - Francisco Odilon Guazzelli Filho

Conselho presidência - Clovis Tramontina e Lari José Audibert

Assessoria financeira - Cláudia Atuatti Barsé

Assessoria jurídica - Marco Túlio Aguzzolli

VP Eventos/Gestão Pública - Fábio Rogério Basso

Diretoria Gestão Pública/Segurança Externa - Daniela Bianchini

Diretoria Eventos Paralelos - Letícia Pasini Guiot

Diretoria Feito em Barbosa - Marisa Benincá

Diretoria Vila das Etnias - Eliani Ines Lanzarini

VP Estrutura - Germano Baldasso

Diretoria Estrutura - Jean Carlo Lazzari

Diretoria Integração - Dirceu Moschetta

VP Marketing e Cultura - Moacir Recktenwalt

Diretoria de Marketing - Katia Dalcin

Diretoria Projetos e Cultura - Leda Regla

VP Suprimentos e Serviços - Alexandre Guerra

Diretoria de Suprimentos - Cesar Biondo

Diretoria de Serviços - Stefano Giacomelli