Na última quinta-feira (14/12), foi aprovado na Câmara de Vereadores de Caxias o projeto de lei que regulamenta o Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, o Planmob, que determina as diretrizes que pautam os investimentos em mobilidade urbana a partir de agora. Essas novas regras geram boa expectativa no secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Alfonso Willenbring Jr., que passa a ter critérios para nortear as ações da pasta.