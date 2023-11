A lei do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob) de Caxias do Sul dá um passo importante na tramitação na Câmara de Vereadores. Na noite de terça-feira (14) foi realizada a audiência pública para apresentação do projeto à comunidade e aos parlamentares. A exposição do planejamento caxiense, elaborado pela empresa Urbtec - contratada pela prefeitura por meio de licitação, trouxe novidades em relação a propostas para o transporte coletivo e a mobilidade caxiense.