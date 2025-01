Adolescente e pastor morrem após serem levados por correnteza durante batismo no Rio de Janeiro

O corpo do pastor Edmilson Melo, que estava desaparecido, foi encontrado nesta terça-feira (28). Ele havia tentado salvar Hendiel Rane Estevão de Oliveira, adolescente de 16 anos, no domingo (26), que também morreu após ser levada por correnteza no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As informações são do g1.