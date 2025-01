Tarifas de pedágios da Serra e do Vale do Caí terão novos valores a partir de sábado

As tarifas de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) terão novos valores em fevereiro. O reajuste entra em vigor no próximo sábado (1), dia em que a empresa completa dois anos de atuação nas rodovias da Serra e do Vale do Caí. A alta varia de R$ 0,50 a R$ 0,70, dependendo do ponto de cobrança (veja abaixo).