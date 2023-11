Caxias do Sul tem 31 propostas concorrendo ao Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções do governo federal, que pretende distribuir mais de R$ 136 bilhões para todos os municípios do Brasil. Nesta sexta-feira (10), a prefeitura finalizou a inscrição de 28 projetos, que são de áreas como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Há ainda outras três obras do Estado que foram elencadas pelo município. Juntos, os projetos da prefeitura somam pouco mais de R$ 451 milhões, enquanto os do Estado, R$ 7,5 milhões.