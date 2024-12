Interpol prende 26 pessoas por desmatamento ilegal na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai

A Interpol e as autoridades paraguaias prenderam 26 suspeitos de envolvimento com desmatamento ilegal e tráfico de árvores nativas na região da tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, informou a organização internacional de cooperação policial nesta segunda-feira (16).

"As autoridades paraguaias detiveram 26 pessoas e descobriram duas redes criminosas e 12 empresas supostamente dedicadas ao desmatamento ilegal e ao tráfico de espécies arbóreas nativas (...) no âmbito da operação liderada pelo Paraguai e coordenada pela Interpol", informou o comunicado da organização.

A região da tríplice fronteira é um "ponto crítico" tanto para o comércio legal quanto para as redes ilícitas devido à sua posição estratégica, onde convergem o nordeste da Argentina, o leste do Paraguai e o sul do Brasil, afirmou a organização internacional.