5 receitas de tortas geladas para o verão

O verão pede sobremesas refrescantes e deliciosas, e as tortas doces e geladas são perfeitas para essa estação. Isso porque elas podem ser servidas em diversas ocasiões e, quando feitas com frutas frescas típicas da estação, ficam ainda mais coloridas e gostosas, trazendo a leveza e o sabor característico da época. Além disso, são sobremesas simples e rápidas de fazer, ideais para quem quer agradar sem complicação. Abaixo, veja como preparar algumas opções!

Torta de limão

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Torta de abacaxi

Ingredientes

Modo de preparo

Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as fatias de abacaxi sobre ela. Reserve.

Em uma batedeira, bata as claras em neve, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma batedeira, coloque as gemas, o açúcar, a manteiga e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite e bata novamente até obter um creme. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Junte as claras em neve e o fermento químico e misture para incorporar.

Torta de pêssego

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Torta de banana

Ingredientes

Modo de preparo

Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até obter um caramelo dourado. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as bananas. Reserve.

Torta de goiaba

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga, os ovos e o suco de limão e misture até obter uma consistência homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.