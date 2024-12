Morte de técnica em enfermagem em acidente causado por adolescente fecha posto de saúde e deixa cidade em luto no Vale do Taquari

A prefeitura do município de Progresso, no Vale do Taquari, decretou luto oficial de três dias nesta segunda-feira (16) em razão da morte de Tamara Henicka, de 40 anos. Ela faleceu em um acidente de carro provocado por um adolescente de 15 anos na noite de domingo (15).

Tamara trabalhava como técnica em enfermagem da Unidade de Saúde do Distrito de Campo Branco, no interior de Progresso. A unidade não atenderá ao longo do dia. Procurado pela reportagem de Zero Hora, o prefeito Paulo Gilberto Schimitt destacou que ela era uma profissional dedicada, atenciosa e querida pelos moradores da região.

O acidente foi provocado por um adolescente de 15 anos que dirigia uma caminhonete S10 na RS-423, por volta das 20 horas de domingo, no quilômetro 17. Ele invadiu a pista contrária e acabou atingindo Tamara, que dirigia um Peugeot 206 e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente ainda furtou a Renegade de um homem que parou para prestar socorro no local do acidente envolvendo a S10 e o Peugeot. Na fuga, houve perseguição policial por aproximadamente 40 minutos e o jovem acabou capotando o veículo no km 345 da BR-386, no trecho de Lajeado.

O jovem foi encaminhado para atendimento no Hospital Bruno Born, em Lajeado, onde permanece internado na UTI. O quadro de saúde dele é grave e por conta da situação do adolescente, não foi possível fazer o teste do bafômetro.

Contudo, em contato com a reportagem, a delegada Márcia Bernini Colembergue, que investiga o caso, confirmou que a polícia vai pedir um exame para verificar se o jovem consumiu bebida alcoólica ou drogas antes do acidente.

Leia Mais Identificadas vítimas de acidente com três mortes na BR-285, em Ijuí

Até o momento, foram ouvidas pessoas que estavam no entorno do acidente, além da mãe do jovem. Conforme a delegada, ainda não foi possível ouvir o pai do adolescente. Porém, em depoimento à polícia, a mãe disse que o garoto pegou o veículo sem o conhecimento dela.