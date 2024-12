Petróleo cai afetado por preocupação sobre consumo chinês

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,78% a 73,91 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para janeiro, perdeu 0,81% a 70,71 dólares.

De acordo com o último indicador, o crescimento das vendas no varejo no país asiático desacelerou em novembro, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda, sinal de que o consumo permanece fraco, apesar de uma aparente recuperação no mês anterior.