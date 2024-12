Ex-informante do FBI admite que mentiu sobre negócios da família Biden na Ucrânia

Um ex-informante do FBI admitiu, nesta segunda-feira (16), ter inventado que o presidente americano Joe Biden e seu filho Hunter receberam 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões) em propina de uma empresa energética ucraniana.

Smirnov, nascido na Rússia e com dupla nacionalidade americana e israelense, enfrenta até seis anos de prisão segundo os termos do acordo de culpabilidade que firmou com os promotores.