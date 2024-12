Construção de novo prédio altera local de atendimentos do Posto de Saúde Central de Farroupilha

Usuários do Posto de Saúde Central de Farroupilha precisam ficar atentos à mudança de local de atendimento a partir da próxima segunda-feira (23). Com a obra do novo prédio, os serviços serão redistribuídos em diferentes endereços da cidade. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir o atendimento durante a construção da estrutura, na Rua 13 de Maio, no Centro.