Jovem morre após colisão entre carro e caminhão na Rota do Sol, em Caxias do Sul

O acidente aconteceu por volta das 20h45min. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Uma jovem de 19 anos, identificada como Jenifer Oliveira Junior, morreu após uma colisão entre um Volkswagen Voyage e um caminhão Scania na noite de domingo (15) na Rota do Sol (RS-453), em Caxias do Sul. O acidente aconteceu por volta das 20h45min no km 155 da rodovia estadual, nas proximidades do trevo de acesso à localidade de Fazenda Souza.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ela era condutora do veículo de passeio. Ela seguia no sentido São Francisco de Paula - Caxias do Sul quando teria perdido o controle do carro e colidido com o caminhão.

A jovem ficou presa às ferragens. Segundo o CRBM, o condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo. O estado de saúde dele não foi informado.

A corporação informou que chovia no momento do acidente. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.