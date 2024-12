Após início com jeito de outono, última semana da primavera deve ter sol e calor na Serra

Guarda-chuva é indispensável nesta segunda-feira na Serra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O começo da última semana da primavera é marcada pela instabilidade na Serra. Quem saiu às ruas nesta segunda-feira (16) precisou se proteger com o guarda-chuva. Essa condição se deve à formação do ciclone subtropical Biguá, que favoreceu a intensificação dos ventos e da chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Por isso, há o alerta para chuva forte.

Os maiores acumulados estão previstos para Canela, Gramado e São Francisco de Paula, na Região das Hortênsias, onde deve chover entre 29 e 33 milímetros. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam entre 14ºC e 19ºC, com previsão de 16 milímetros de chuva acumuladas ao longo do dia.

Segundo a Climatempo, no decorrer da segunda-feira a tempestade vai se afastando em direção ao oceano e aos poucos vai perdendo força. Porém, ainda deve causar bastante vento. Destaque para a Serra e Litoral Norte que devem registrar as maiores rajadas: cerca de 51 a 70 km/h.

Na terça-feira (17), o predomínio será de tempo firme, com sol entre algumas nuvens passageiras. O dia deve começar com temperaturas mais baixas, que ficam amenas durante a tarde.

Ainda de acordo com a Climatempo, na quarta (18), o tempo firme predomina em todo o Rio Grande do Sul. O dia começa com predomínio de sol, mas à tarde pode ocorrer chuva fraca e isolada. As temperaturas sobem em relação ao dia anterior. Em Caxias, as temperaturas ficam entre 13ºC e 28ºC.

Na quinta-feira (19), o tempo volta a ficar instável na faixa Norte, Missões, Serra e Região Metropolitana devido ao forte transporte de umidade vindo do Norte do Brasil e à baixa pressão no Paraguai. Há previsão de pancadas de chuva na parte da tarde e noite. Termômetros na casa dos 17ºC a 23ºC em Caxias do Sul.