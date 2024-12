Modernização da iluminação pública chega a quase 50% em Caxias do Sul

A modernização da iluminação pública em Caxias do Sul está quase chegando na metade. Conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 48% dos pontos do município já estavam com as luminárias de LED até a quinta-feira (12). Ou seja, de 50,4 mil, um pouco mais de 24 mil foram atualizados. O serviço é realizado pelo Consórcio Luz de Caxias do Sul, a partir da parceria público privada da iluminação.