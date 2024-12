Saiba por que é proibido acessar a Pedreira São José em Passo Fundo

O acesso à área conhecida como Pedreira São José , em Passo Fundo, onde um homem morreu afogado no domingo (15), é proibido. Além da área ser particular , o acesso é difícil e não há segurança aos visitantes.

Não é incomum que banhistas se arrisquem na área de 20 mil metros quadrados, cercada de paredões. No entanto, o lago possui uma profundidade média de 50 metros , podendo chegar a 100 metros em alguns pontos .

Corpos já foram encontrados e quatro pessoas morreram afogadas no local de 2003 a 2020. No domingo, Jean Renato Mazetto Souza , 34 anos, morreu após saltar na água . O Corpo de Bombeiros localizou o corpo a 29 metros de profundidade.

— É um local que está em desuso e em recuperação ecológica , ao passo que o mato está tomando conta, o que atrai animais peçonhentos como cobras — disse o comandante do 3°RPMon, tenente-coronel Marcelo Rovani, para reportagem de GZH Passo Fundo publicada em janeiro .

Qual a história da pedreira

Espaço é cercado por paredões formados da extração de brita por 10 anos, entre as décadas de 1980 e 1990.

No começo do século passado, quando a área chegou a ser de 1,6 mil hectares, o espaço servia para o cultivo de hortaliças , soja , milho e aveia . Também havia um criadouro de aves, búfalos e bovinos.

Todos os itens produzidos no local eram revertidos aos policiais em um mercado interno, onde hoje funciona o Comando Regional do Policiamento Ostensivo do Planalto (CRPO), na Rua Coronel Pelegrini.