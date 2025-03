Três homens são presos por contrabando em fundo falso de ônibus em Carazinho

Dois motoristas e um guia de turismo foram presos por contrabando em abordagem da PRF. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um fundo falso em um ônibus de turismo que retornava do Paraguai para o Brasil na tarde de quarta-feira (12) escondia diversas mercadorias sem comprovação de procedência. Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem na BR-386, em Carazinho, no norte do Estado.

Os produtos estavam em um compartimento próximo ao bagageiro do veículo, escondido por uma tábua de madeira que simulava o limite do espaço. Foram apreendidos 900 maços de cigarros, 820 cigarros eletrônicos, 1.320 unidades de estimulante sexual, 17 mil isqueiros e 10 mil papéis de seda.

O ônibus tinha 23 passageiros a bordo — que retornavam ao Brasil após um período de compras no Paraguai. Nenhuma irregularidade foi constada junto aos passageiros, que foram liberados para seguir viagem em outro veículo.

Conforme a PRF, as mercadorias estavam sob posse dos dois motoristas do veículo e do guia de viagem. Eles foram presos em flagrante por contrabando, por não apresentarem os documentos dos produtos.