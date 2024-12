Vereadores de Caxias do Sul aprovam isenção do IPTU para imóveis de Galópolis e Vila Cristina

Moradores de Galópolis foram atingidos pela tragédia climática de maio. Porthus Junior / Agencia RBS

Em sessão extraordinária realizada na sexta-feira (13), os vereadores de Caxias do Sul aprovaram a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a taxa de coleta de lixo para todos os imóveis localizados no bairro Galópolis e no distrito de Vila Cristina.

O projeto, que foi enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores, tem o objetivo de incentivar a reconstrução das duas localidades, que foram afetadas pela crise climática de maio. A proposta deve beneficiar cerca de 1,3 mil unidades habitacionais, conforme o levantamento feito pela Secretaria da Receita Municipal.

Para entrar em vigor, a lei necessita da sanção do prefeito Adiló Didomenico.

Sobre o IPTU 2025

Desta vez, o IPTU será totalmente digital. Os boletos podem ser acessados pelas plataformas da prefeitura. A cota única pode ser paga até 6 de janeiro, com 12% de desconto, ou até 10 de fevereiro, com 10% de desconto.

O índice de reajuste será de 4,76%. O percentual representa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. A base de cálculo é referente ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024.

Cota única

Neste ano, a cota única terá dois vencimentos:

6 de janeiro de 2025 – com desconto de até 12%

10 de fevereiro de 2025 – com desconto de até 10%

Parcelamento

O IPTU que não for pago em cota única poderá ser pago em quatro parcelas, com os seguintes vencimentos:

1ª parcela: dia 10 de abril de 2025

2ª parcela: dia 12 de maio de 2025

3ª parcela: dia 10 de junho de 2025

4ª parcela: dia 10 de julho de 2025

Outras dúvidas

Como gerar a guia do IPTU online?

No site da prefeitura (www.caxias.rs.gov.br) no ícone IPTU ou no aplicativo Cidadão Online, disponível para download na App Store e Play Store.

Neste link, há um passo a passo de como gerar a guia.

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no carnê de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?