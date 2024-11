Prazo para pagamento com desconto máximo do IPTU, em Caxias, será 6 de janeiro; reajuste será de 4,76%

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Caxias do Sul terá reajuste de 4,76% para 2025. O percentual representa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. A base de cálculo é referente ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024. O calendário para quitar o imposto municipal foi divulgado nesta quarta-feira (27) e prevê que o pagamento em cota única, ou seja, à vista, com desconto máximo de 12%, será até 6 de janeiro de 2025.