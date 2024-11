Balanço Notícia

Como está a fila de espera para cirurgias eletivas em Caxias do Sul

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são 5,1 mil pessoas aguardando. Em junho do ano passado eram 9,9 mil usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na fila. Pasta também está recadastrando pedidos em novo sistema, até o início do ano que vem. Número ainda pode variar

27/11/2024 - 07h00min