A Embrapa Uva e Vinho foi criada em agosto de 1975. Dois anos depois, na sua sede, em Bento Gonçalves, o Programa de Melhoramento Genético "Uvas do Brasil" era criado, com o objetivo de desenvolver variedades da fruta mais adaptadas às características brasileiras, especialmente nosso clima tropical. Desde então, 22 novas cultivares já foram desenvolvidas pelo programa a fim de atender demandas do setor vitivinícola de todo o Brasil.