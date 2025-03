Starbucks é condenado a pagar US$ 50 milhões a homem que se queimou com chá

A justiça ordenou à rede de cafeterias Starbucks a pagar 50 milhões de dólares (285 milhões de reais, na cotação atual) a um entregador que se queimou com um chá quente derramado em sua virilha em um drive-thru na Califórnia.

Os advogados de Michael Garcia afirmaram que o funcionário que entregou a ele três bebidas grandes em fevereiro de 2020 não as colocou corretamente no suporte de papelão.

Ao pegar a bandeja, a bebida inclinou-se "causando queimaduras de terceiro grau em seu pênis, virilha e coxas", de acordo com um comunicado do Trial Lawyers for Justice divulgado na sexta-feira (14).