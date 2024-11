Um estudo a ser desenvolvido no primeiro semestre de 2025 vai apontar a quantidade e quais são os gases de efeito estufa lançados na atmosfera em Caxias do Sul, para a elaboração de medidas para a redução de emissões. O município foi selecionado em um programa do grupo C40 Cities, que reúne grandes cidades no enfrentamento às mudanças climáticas.