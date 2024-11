Debater e eleger propostas contra os efeitos causadores da emergência climática estão entre os objetivos da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que ocorre nesta terça-feira (26), em Caxias do Sul. O evento, que tem entrada gratuita e participação aberta ao público para propostas, será realizado no auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS), das 8h às 17h.