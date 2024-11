Mais pessoas estão doando sangue pela primeira vez em Caxias do Sul. De acordo com um levantamento do Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), a pedido do Pioneiro, 3.305 doações foram feitas entre janeiro e a última sexta-feira (22) por pessoas que nunca haviam feito o gesto antes. O número é 22% maior que o registrado em todo o ano passado, quando 2.688 pessoas entraram para o banco de doadores.