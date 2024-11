Melissa Hoffmann, 11 anos, que sofria de uma doença rara em Caxias, morreu no último sábado (23). Ela estava internada no Hospital da Unimed desde o dia 17. A menina lutava contra uma doença que a impedia de comer devido à incapacidade do intestino de fazer a digestão dos alimentos, chamada de pseudo-obstrução intestinal crônica (Cipo). Melissa ainda tinha descoberto uma hipertensão pulmonar, que fazia com que ela precisasse de oxigênio portátil.