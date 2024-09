Quais são os caminhos que Caxias deve seguir para ser uma cidade sustentável

O mundo vem vivendo momentos de tensão com a crise climática atingindo quase seu ápice. Queimadas, enchentes, secas, poluição dos oceanos, derretimento das geleiras e outros problemas têm afetado o planeta. Caxias do Sul sofreu efeitos severos das fortes chuvas do mês de maio, resultando em estragos no interior, deslizamentos de terra na região de Galópolis e Vila Cristina, com perda de oito vidas a lamentar. Com isso, um alerta começou a disparar na sociedade para entender como é possível salvar o que resta do sistema ambiental, e as chamadas cidades sustentáveis são uma das chaves para isso acontecer.