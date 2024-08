Quais são os caminhos para uma cidade inovadora, na visão de antropólogo que ajudou a mudar a face de Medellín

Com o propósito de abordar o tema "cidades inovadoras" para os pré-candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador de Caxias do Sul, o Mobi Caxias trouxe o importante antropólogo colombiano, Santiago Uribe, para contar a experiência em Medellín, que saiu da condição de uma das cidades mais violentas do mundo para ingressar no time das mais inovadoras. A atividade aconteceu durante a entrega da Agenda Eleições 2024 aos políticos na última quarta-feira (7/8), estimulando e incentivando o debate sobre a cidade que se quer.