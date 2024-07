Agenda Eleições 2024: projeto para cidade, com demandas da sociedade civil, é entregue a partidos políticos

Postulantes aos cargos no Executivo e Legislativo devem receber dos partidos políticos um documento que é um compromisso com a sociedade civil de Caxias do Sul. Na noite da última quarta-feira (11/7), representantes das siglas receberam do MobiCaxias (Mobilização por Caxias) e da União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias o Agenda Eleições 2024. A entrega foi no plenário da Câmara de Vereadores. Os candidatos terão um mês para esmiuçar o material. No dia 7 de agosto, em um jantar promovido pelas entidades, todos devem assinar que comprometem-se com o projeto. Ele traz demandas e propostas em seis áreas (educação, saúde, turismo, desenvolvimento econômico, planejamento urbano e gestão pública) para o desenvolvimento do município.