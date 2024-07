MobiCaxias e UAB apresentam o projeto Agenda Eleições 2024

Com o objetivo apontar o planejamento estratégico para vários temas de Caxias do Sul, o grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias) e a União das Associações de Bairros (UAB) apresentam nesta quarta-feira (10) o projeto Agenda Eleições 2024. O documento vai ser entregue aos representantes dos partidos políticos instalados na cidade, em um evento que ocorre a partir das 18h30min, no plenário da Câmara de Vereadores.