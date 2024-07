Anac revoga restrições para operação do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias

Um ofício da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), assinado no fim da noite desta segunda-feira (08), revogou a medida administrativa que limitava as operações do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. As restrições haviam sido estabelecidas no início do ano, após o órgão federal constatar que alguns procedimentos operacionais tinham que ser melhorados, e na prática vedava a ampliação do número de voos ou o uso de aeronaves maiores.