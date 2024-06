As melhorias previstas na pista e no terminal de passageiros do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, não devem impactar nos voos, de acordo com o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Júnior. Na manhã de terça-feira (18), o governador Eduardo Leite anunciou um investimento de R$ 14 milhões do Estado para as obras. Willenbring explica que os trabalhos devem ser feitos à noite, enquanto o aeroporto caxiense estiver fechado.