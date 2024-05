Um ato do Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (26) abriu uma nova etapa na luta jurídica que envolve a indenização dos antigos proprietários da área onde hoje está o bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul. Por meio de despacho assinado pela relatora, ministra Cármen Lúcia, a corte estabeleceu prazo para que as partes envolvidas manifestem interesse sobre um acordo para solucionar a questão.