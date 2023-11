O fim do julgamento do plenário virtual do STF, com nove votos favoráveis ao município de Caxias do Sul, que permite que o Caso Magnabosco volte a ser discutido, foi, sem dúvida, uma grande vitória jurídica e política para a Administração. Mais do que isso, é interessante analisar o voto do ministro Dias Toffoli, e que foi seguido por oito colegas. O tom e os argumentos usados abrem margem para acreditar que há chances de que essa nova análise do caso possa ter desfecho bem diferente do que se imaginava.