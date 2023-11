O Caso Magnabosco teve novo desdobramento na Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para que o processo de Caxias do Sul seja julgado pelo próprio tribunal em Brasília. Desde o último dia 3, os ministros votam um recurso da prefeitura caxiense para que o caso fosse admitido no STF. Até a noite desta quinta-feira (9), seis ministros votaram a favor do município, formando maioria. Se o placar persistir até o fim do julgamento, a ação será admitida e analisada no STF. O julgamento segue até 23h59min desta sexta (10). Até lá, os ministros ainda podem mudar os votos.