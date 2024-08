O Mobi Caxias entregou o exemplar do projeto Agenda Eleições 2024 para os pré-candidatos ao Executivo e Legislativo de Caxias em um jantar-palestra realizado na noite desta quarta-feira (7), no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Na oportunidade, os políticos assinaram o livro, onde se comprometem a cumprir, caso forem eleitos, as propostas desenvolvidas pela entidade e parceiros para seis áreas do município.